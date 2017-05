Monaco, une saison exceptionnelle

245 vues | 00:58

LIGUE 1 - Pour destituer le PSG, quadruple tenant du titre, et remporter le trophée de champion de France, Monaco a dû battre et égaler des records à bien des niveaux. Retour sur les chiffres marquants d'une saison hors-normes dans l'hexagone, avant même la dernière journée de championnat.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau roi ?



