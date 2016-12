Football > Ligue 1 0

0

0 VIDEO - Ligue 1 - "Si Nice tient pendant la CAN, tout est possible"

4 893 vues

Mis à jourIl y a 9 heures Publiéle 22/12/2016 à 17:33

LIGUE 1 - Lors d'un Live Facebook sur le bilan de la première partie de la saison, nos journalistes Martin Mosnier et Glenn Cellier ont répondu à vos questions. Ils pensent que Nice peut rêver du titre, à condition de bien gérer le départ de ses joueurs majeurs à la CAN.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. De Monaco à l'OM, en passant par l'OL ou Saint-Etienne, les ambitions sont affûtées : Zlatan Ibrahimovic et ses partenaires savent à quoi s'e



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*