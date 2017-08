Neymar a de la chance : pour ses débuts en Ligue 1, il va découvrir le Roudourou

504 vues | 00:57

LIGUE 1 - Son contrat enfin homologué, Neymar va pouvoir faire ses grands débuts en Ligue 1. Et pour son premier match de la saison, le néo-Parisien va découvrir Guingamp et son stade du Roudourou. Probablement le meilleur endroit pour se faire une idée de ce que signifie être un joueur du championnat de France. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau roi ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*