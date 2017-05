Mbappé : "Si je faisais une grande carrière, ça me saoulerait d'être comparé à un gamin de 18 ans"

VIDEO - Ligue 1 - Mbappé : "Si j'étais Henry, ça me saoulerait d'être comparé à un gamin"

LIGUE 1 - De passage à la rédaction d'Eurosport.fr pour recevoir son trophée de meilleur espoir de la saison, Kylian Mbappé estime que la comparaison entre lui et Thierry Henry n'est pas forcément flatteuse pour l'ancien attaquant d'Arsenal et de l'équipe de France. Le Monégasque juge avec humilité qu'il lui reste énormément de chemin à parcourir pour mériter d'être comparé à son prédécesseur.



