0 VIDEO - Ligue 1 - "L’OM sur le podium ? Il faudrait que ça s’écroule devant"

Mis à jourIl y a 9 heures Publiéle 22/12/2016 à 17:30

LIGUE 1 - Lors d'un Live Facebook sur le bilan de la première partie de la saison, nos journalistes Martin Mosnier et Glenn Cellier ont répondu à vos questions. Et sur l'avenir de l'Olympique de Marseille, ils estiment que les joueurs de Rudy Garcia ont peu de chances de finir sur le podium.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. De Monaco à l'OM, en passant par l'OL ou Saint-Etienne, les ambitions sont affûtées : Zlatan Ibrahimovic et ses partenaires savent à quoi s'e



