Football 0

0

0 VIDÉO - Cup - Mourinho : ''Martial n’est pas le seul à avoir été bon''

3 vues

Mis à jouril y a 5 minutes Publiéle 07/01/2017 à 18:59

Manchester United a battu Reading à Old Trafford samedi (4-0), l’entraîneur de Manchester United, Jose Mourinho, a évoqué la bonne performance de l’équipe couronnée par un but de Wayne Rooney qui égale le record de Bobby Charlton, un but d’Anthony Martial et un doublé de Marcus Rashford.

Eurosport uniquement avec CANAL*