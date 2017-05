La défense des jeunes anglais nous offre le meilleur CSC de l'année

3 630 vues | 00:59

L'équipe des U20 anglais vient d'offrir le premier moment bêtisier de la Coupe du monde mardi. Sur une passe en retrait a priori anodine à 40 mètres de ses buts, la défense des Three Lions se troue complètement et offre le but de l'égalisation à la Guinée. Une séquence gag qui pourrait coûter cher puisque les deux équipes ont finalement fait match nul (1-1).

