0 VIDEO - Tounkara remet Châteauroux et Pau dos à dos

691 vues

Mis à jouril y a 53 minutes Publiéle 08/01/2017 à 18:30

COUPE DE FRANCE - Châteauroux a remis son équipe dans le coup contre Pau grâce à Oumare Tounkara. Le joueur berrichon est à la d'un bon centre fuyant pour croiser sa frappe.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



