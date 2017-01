Football > Coupe de France 0

0 VIDEO - Même à 10 et avec trois changements à la pause, Frejus-Saint-Raphaël a dominé Grenoble

Mis à jouril y a 19 minutes Publiéle 08/01/2017 à 11:27

COUPE DE FRANCE - Dans le duel entre clubs CFA de samedi, Fréjus-Sainht-Raphaël a battu Grenoble au Stade des Alpes (1-2). Le club sudiste n'a pourtant pas eu la tâche facile avec trois blessés en première période et une deuxième mi-temps passée majoritairement à 10 contre 11.



