La passe décisive involontaire de Lopez et Toulouse revient à hauteur

0 VIDEO - La passe décisive involontaire de Maxime Lopez et Toulouse revient à hauteur

9 194 vues

Mis à jouril y a 36 minutes Publiéle 08/01/2017 à 15:42

COUPE DE FRANCE - Jimmy Durmaz relance le 32e de finale entre Toulouse et l'OM. Le Suédois du TFC profite d'une remise involontaire du Marseillais Maxime Lopez pour tromper Yohann Pelé.



