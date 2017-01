Football > Coupe de France 0

0 VIDEO - Ibrahim Amadou a mis Lille sur les bons rails : l'ouverture du score du LOSC

Mis à jouril y a 1 heure Publiéle 07/01/2017 à 16:02

COUPE DE FRANCE - Contre les amateurs réunionais d'Excelsior, Lille a fait preuve de sérieux en ouvrant le score dès le premier quart d'heure par Ibrahim Amadou. Le joueur du LOSC est bien placé au second poteau sur un centre rasant mal dégagé par la défense et lance idéalement son équipe dans son 32e de finale.



