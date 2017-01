Football > Coupe de France 0

0

VIDEO - Hauts Lyonnais, le club qui pourrait réconcilier l'OL et l'ASSE

29 vues

Il y a 7 heures

COUPE DE FRANCE - Hauts Lyonnais a une particularité : placé entre Lyon et Saint-Etienne, ce club amateur de Ligue d'honneur a dans son effectif des joueurs qui sont pour les deux clubs ennemis... et qui se chambrent en toute convivialité.



