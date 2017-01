Football > Coupe de France 0

0

0 VIDEO - Falcao a retrouvé la Coupe de France de la meilleure des manières : son but

2 634 vues

Mis à jouril y a 6 minutes Publiéle 06/01/2017 à 21:58

COUPE DE FRANCE - L'attaquant colombien de l'AS Monaco Radamel Falcao a ouvert le score face à l'AC Ajaccio (1-0). Un but symbolique pour le Tigre, gravement blessé il y a trois ans dans cette compétition.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*