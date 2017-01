En pur buteur, Nwakaeme envoie Angers en 16e

Football > Coupe de France 0

0 VIDEO - En pur buteur, Dickson Nwakaeme envoie Angers en 16e

Mis à jouril y a 31 minutes Publiéle 08/01/2017 à 18:24

COUPE DE FRANCE - Le SCO d'Angers passe enfin en tête. Dickson Nwakaeme réalise le geste parfait aux six mètres pour permettre à l'équipe du Maine-et-Loire de se qualifier pour les 16e de finale. C'est le premier but pour Nwakaeme sous les couleurs angevines.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

