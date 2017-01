Course de 70 mètres, pichenettes à gogo et but de la qualification : le chef d'oeuvre de Clauss

Football > Coupe de France 0

0 VIDEO - Course de 70m, pichenettes à gogo et but de la qualification : le chef d'oeuvre de Clauss

2 409 vues

Mis à jouril y a 16 minutes Publiéle 06/01/2017 à 23:21

COUPE DE FRANCE - Jonathan Clauss s'est offert le but de ces 32e de finale pour offrir la qualification à Avranches face à Laval vendredi. Le latéral du club de National a conclu une course de 70 mètres par plusieurs dribbles, dont un sur le gardien mayennais Caponne pour marquer dans le but vide de son mauvais pied.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



