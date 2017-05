Recalé par le PSG, Letellier va vivre une finale un peu particulière

545 vues | 01:02

COUPE DE FRANCE - Obligé de quitter le PSG après l'éclosion d'Alphone Aréola, Alexandre Letellier a trouvé un point de chute du côté d'Angers. La finale de la Coupe de France, qui va l'opposer samedi à son club formateur, aura donc une saveur particulière pour le portier du SCO. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



