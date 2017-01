En 2013, Bernard nettoyait la lucarne de Douchez

Football > Coupe de France 0

0

0 VIDEO - Coupe de France - Le but exceptionnel de Bernard contre Paris

543 vues

Mis à jourIl y a 8 heures Publiéle 06/01/2017 à 00:26

COUPE DE FRANCE - Avant les 32es de finale de Coupe de France, Eurosport.fr vous propose tout au long de la semaine de revivre des évènements marquants ou buts de ce stade de la compétition. Lors de la saison 2012/2013, Sébastien Bernard avait trouvé la lucarne de Douchez d'une superbe frappe du gauche.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*