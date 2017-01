Garcia : "Evra et Payet vont aider les autres à être meilleurs"

109 vues | 02:36

COUPE DE FRANCE - Rudi Garcia s'est réjoui des arrivées de Patrice Evra et Dimitri Payet lors du mercato d'hiver. L'entraîneur de l'OM a estimé dans Soir de Coupe que les deux internationaux tricolores alaient faire progresser son groupe.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*