VIDEO - COUPE DE FRANCE : Feinte de frappe et ballon placé : le talent de Draxler a encore parlé

44 886 vues | 01:02

COUPE DE FRANCE - Lancé par Hatem Ben Arfa, Julian Draxler a feinté son défenseur avant de placer une frappe précise pour signer un doublé face à Rennes.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*