Football > Coupe de France 0

0

0 VIDEO - Coupe de France - Dupraz aux supporters marseillais : "Rentrez chez vous !"

35 050 vues

Mis à jouril y a 52 minutes Publiéle 08/01/2017 à 18:28

COUPE DE FRANCE - Alors que Pascal Dupraz avait demandé aux supporters marseillais vivant à Toulouse de ne pas venir au Stadium ce dimanche pour la défaite face à l'OM (2-1), l'entraîneur toulousain s'en est pris à ceux présents. En leur demandant purement et simplement de rentrer chez eux.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*