Avant de percer à Bordeaux, le girondin Gaëtan Laborde a dû partir pour mieux revenir

COUPE DE FRANCE - Buteur lors de la victoire de Bordeaux face à Dijon lors du tour précédent, Gaëtan Laborde a déjà inscrit 8 réalisation avec les Girondins cette saison. Un aboutissement pour l'attaquant, supporters de Bordeaux depuis son plus jeune âge mais qui a eu du mal à s'imposer dans son club de coeur. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

