0 VIDEO - Contrôle parfait, centre de l'extérieur et reprise acrobatique : le bijou du Stade Rennais

Mis à jourÀ l'instant Publiéle 08/01/2017 à 17:50

COUPE DE FRANCE - Rennes a attendu la demi-heure de jeu pour faire la différence, mais quelle différence ! Le deuxième but des Bretons, signé Saïd, est superbe de bout en bout. Le contrôle dans la course et le centre de Grosicki sont impeccables et la reprise acrobatique de Saïd vaut le détour. Les Rennais mènent 2-0 chez les amateurs de Biarritz.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



