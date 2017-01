Football > Coupe de France 0

0

0 VIDEO - Bousculée, l'ASM peut remercier son duo Falcao - Germain : le résumé de Monaco - AC Ajaccio

1 vue

Mis à jouril y a 2 minutes Publiéle 06/01/2017 à 23:34

COUPE DE FRANCE - L'AS Monaco s'est qualifiée pour les 16e de finale vendredi en battant dans la douleur l'AC Ajaccio (2-1). Leonardo Jardim peut remercier son duo de buteurs vedettes Radamel Falcao et Valère Germain, qui ont sorti le club du Rocher d'un beau traquenard.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*