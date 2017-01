Football > Coupe de France 0

0 VIDEO - Bière à la main, Danzé invite les joueurs de Biarritz pour l'éventuelle finale de Rennes

Mis à jouril y a 1 heure Publiéle 08/01/2017 à 21:11

COUPE DE FRANCE - Après la victoire de Rennes (5-0) à Biarritz, Romain Danzé a pris le temps de venir saluer les vaincus et de les inviter, en cas de qualification en finale des Bretons, à la finale au Stade de France.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

