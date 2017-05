Macron a renoué avec la tradition : il est descendu se faire présenter les joueurs sur la pelouse

3 798 vues | 01:58

COUPE DE FRANCE - Emmanuel Macron est descendu samedi sur la pelouse du Stade de France pour se faire présenter les deux équipes finalistes de la Coupe de France, Angers et le PSG, récoltant quelques brefs sifflets de la part des supporters parisiens. Une tradition qui s'était perdue ces dernières années. Nicolas Sarkozy et François Hollande ne l'avaient jamais fait.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*