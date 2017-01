Football > Coupe de France 0

0

0 VIDÉO - Le top des 32e de finale les plus fous

93 vues

Mis à jouril y a 57 minutes Publiéle 04/12/2016 à 12:01

COUPE DE FRANCE - Les 32e de finale accueilleront les clubs de Ligue 1 début janvier. Et aussi pas mal de surprises pour l'élite, souvent cueillie à froid par des formations de divisions inférieures. voici 10 rencontres qui ont marqué la compétition depuis les années 2000.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*