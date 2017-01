Football > Coupe de France 0

0 Face à Rennes, Biarritz a tenu une demi-heure avant d'exploser : les six buts bretons en vidéo

Publiéle 08/01/2017 à 19:11

La JA Biarritz, équipe de DH, s'est incliné face à Rennes en 32es de finale de la Coupe de France. Les amateurs ont perdu pied à la demi-heure de jeu et se sont inclinés 6-0, dimanche.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



