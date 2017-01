Football > Coupe de France 0

0 VIDÉO - Draxler a déjà marqué avec le PSG et il l'a fait avec la manière

le 07/01/2017

Julian Draxler n'aura pas mis longtemps à trouver le chemin des filets sous le maillot du PSG. L'Allemand a marqué le 7e but des siens face à Bastia en 32es de finale de la Coupe de France. Et quel but ! Le voici en vidéo.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG ou l'OM, détenteur du record de victoires (10), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

