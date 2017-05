Au bout du suspens, l'Espagne remporte l'Euro des moins de 17 ans

272 vues | 02:43

Menée à deux reprises, l'Espagne est revenue à 2-2 avant de s'imposer aux tirs au but (4-1) pour remporter l'Euro des moins de 17 ans face à l'Angleterre. Callum Hudson-Odoi et Phil Foden sont les buteurs anglais alors que Mateu Morey et Ignacio Diaz ont marqué pour l'Espagne.

