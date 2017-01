VIDÉO - CAN 2017 - Le Roy : "Dire qu'on va être champions, c'est n'importe quoi"

Si Claude Le Roy, le sélectionneur du Togo, ne part pas disputer la CAN 2017 pour faire de l'apprentissage, il s'est dit conscient de l'écart qui existe entre son équipe et les autres nations présentes dans sa poule (Côte d'Ivoire, RD Congo et Maroc).

