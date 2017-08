VIDEO - Plus fort que Yates et Majka, Poels remporte la dernière étape

vue | 02:33

TOUR DE POLOGNE - Plus à l'aise qu'Adam Yates (Orica) et Rafal Majka (Bora) dans le final de la 7e et dernière étape, Wout Poels (Sky) a remporté son premier succès de la saison 2017 à Bukowina Tatrzanska. Classé 5e de l'étape, Dylan Teuns (BMC) a remporté l'épreuve devant Majka et Wilco Kelderman (Sunweb).

