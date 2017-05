17 vues | 01:37

Plus rapide au sprint que David Lopez et Nicolas Edet, Evan Huffmann (Rally), a remporté la 7e et dernière étape du Tour de Californie, au terme d'une longue échappée. Pas de changement au général où George Bennett (Lotto NL-Jumbo) s'impose. Il devance au final Rafal Majka (Bora-Hansgrohe, + 35'') et Andrew Talansky (Cannondale-Drapac, + 36'').

