VIDEO Vuelta - 6e étape : Contador était très fort et il a mis tous les autres favoris en difficulté

35 vues | 00:36

TOUR D'ESPAGNE - Alberto Contador avait retrouvé des couleurs mercredi, lors de la 5e étape, il a cette fois mis le feu aux poudres dans le groupe des favoris, jeudi sur la route qui menait le peloton vers Sagunt. Aérien sur les pédales, le Pistolero, passé plusieurs fois à l'attaque, a notamment mis en difficulté tous les autres cadors à 40km de l'arrivée.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



