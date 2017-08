Froome, Bardet, Contador... Nos 10 favoris pour la Vuelta

107 vues | 01:40

TOUR D'ESPAGNE - Alors que la Vuelta s'élance le samedi 19 août, Eurosport.fr vous propose sa liste des 10 coureurs qui peuvent prétendre à la victoire finale, dans une édition 2017 qui s'annonce particulièrement relevée. (Réalisation : Laurent Vergne, Pierrick de Morel)



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*