Froome en a assez d'être le Poulidor de la Vuelta : il veut enfin la gagner !

1 721 vues | 00:52

TOUR D'ESPAGNE - Quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome (Team Sky) est moins heureux sur les routes espagnoles. Le Britannique a terminé trois fois deuxième de la Vuelta. Une malédiction qu'il espère briser cette année, même si la concurrence sera rude. (Réalisation : Pierrick de Morel/Sébastien Guéry)



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*