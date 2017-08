VIDEO - Le profil de la 6e étape : Ça va encore grimper... et profiter à une nouvelle échappée ?

484 vues | 00:21

VIDEO - Avec son profil vallonné, la 6e étape de la Vuelta 2017 pourrait bien sourire à une échappée. Pour les sprinteurs, la tâche risque d'être un peu compliquée.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



