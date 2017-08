Alaphilippe : "Aller à l'avant finira par payer"

88 vues | 01:22

TOUR D'ESPAGNE - Julian Alaphilippe a tenté sa chance mercredi, sans réussite. Mais le Français promet qu'il retentera sa chance, tout en travaillant pour son équipe afin de protéger son leader David De la Cruz ou pour lancer son sprinteur Matteo Trentin.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



