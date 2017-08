Froome : "Je n'avais pas beaucoup d'autres options que suivre Contador"

1 075 vues | 01:15

TOUR D'ESPAGNE - Christopher Froome a été le seul coureur à pouvoir suivre l'accélération d'Alberto Contador dans le Puerto del Garbi. Le leader du classement général s'est félicité du travail de son équipe, tout en admettant qu'il ne s'est pas laissé le choix de rouler derrière El Pistolero, "toujours une menace" pour Froome.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



