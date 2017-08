Froome : "Nous n'avons peut-être jamais eu une équipe aussi forte sur le Tour d'Espagne"

vue | 02:30

TOUR D'ESPAGNE - Invité des "Rois de la pédale" à l'issue de la 5e étape de la Vuelta, mercredi, Chris Froome a évoqué son début de Tour d'Espagne très réussi. Le Britannique a encore repris du temps à tous les autres favoris, à l'exception d'Esteban Chaves, lors de la montée vers l'Ermita Santa Lucia.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



