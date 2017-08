A vouloir suivre Contador et Froome, Van Garderen a goûté au bitume

4 197 vues | 00:25

TOUR D'ESPAGNE - Tejay Van Garderen a été victime d'une lourde chute à un peu plus de 37 kilomètres de l'arrivée. Le coureur BMC était dans le groupe principalement constitué d'Alberto Contador et Christopher Froome au moment de sa chute et a entraîné Carlos Betancur (Movistar). La poisse suit la BMC après l'accident de Richie Porte lors du dernier Tour de France.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo.

