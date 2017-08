Sports Explainer : L'art du contre-la-montre par équipes

131 vues | 03:19

Le Tour d'Espagne 2017 s'ouvre samedi par un contre-la-montre par équipes dans les rues de Nimes. Le chrono collectif, épreuve à part dans le cyclisme, requiert une coordination particulièrement subtile. Décryptage avec ce nouvel épisode de notre "Sports Explainer".



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



