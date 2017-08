Nibali, requin malin : Revivez le final de la 3e étape

11 670 vues | 01:37

L'Italien Vincenzo Nibali (Bahreïn) a remporté lundi en Andorre la 3e étape du Tour d'Espagne au terme d'une première passe d'armes spectaculaire entre favoris dans les Pyrénées, où le Britannique Chris Froome (Sky) a endossé le maillot rouge de leader. Nibali a devancé le sprint du groupe des favoris pour s'imposer. David de la Cruz (Quickstep) a terminé deuxième, devant Froome et Romain Bardet.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



