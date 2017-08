Le profil de la 4e étape : retour en Espagne… avec au sprint massif ?

vue | 00:21

TOUR D'ESPAGNE 2017 - Le peloton quitte Andorre pour la Catalogne ce mardi. Après un col de 3e catégorie à environ 65 km de l'arrivée, la 4e étape (198,2 km) emmènera le peloton en pente douce jusqu'à Tarragone. Bref, les audacieux devront s'activer pour devancer un sprint massif.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

