Le profil de la 2e étape : Une journée pour les sprinteurs... et les bordures ?

TOUR D'ESPAGNE 2017 - La 2e étape, qui mènera le peloton à Gruissan, sera l'une des rares arrivées réservée aux sprinteurs de cette Vuelta, ce dimanche. Elle se déroulera intégralement en France. Mais les coureurs devront faire attention au vent et aux bordures le long de la côte méditerranéenne.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



