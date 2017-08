Grosse chute chez Lotto-Jumbo, impressionnant soleil de Tolhoek

2 071 vues | 00:44

Chez Lotto-Jumbo, on ne gardera pas un grand souvenir de ce contre-la-montre inaugural dans les rues de Nîmes. Deux coureurs ont chuté en même temps et Antwan Tolhoek a fait un superbe soleil. Sans gravité a priori heureusement.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



