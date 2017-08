Froome et Chaves ne se quittent pas, Contador retrouve des couleurs : Le finish des favoris

520 vues | 01:41

TOUR D'ESPAGNE - Chris Froome et Esteban Chaves ont encore affiché leur force lors de l'arrivée de la 5e étape, mercredi. Alberto Contador, lui, a rassuré en menant le groupe maillot rouge, où n'ont pas réussi à prendre place Vincenzo Nibali ou Romain Bardet.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



