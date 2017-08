Au plaisir de Contador, au bonheur de Dennis : Les moments-clés de la 1re étape

10 358 vues | 01:40

TOUR D'ESPAGNE 2017 - Chaque soir, retrouvez en images les temps forts de la journée écoulée. Premier acte ce samedi avec le contre-la-montre par équipes de Nîmes, qui a vu Alberto Contador lancer pour de bon la dernière course de sa carrière et Rohan Dennis endosser le premier maillot rouge de leader après la victoire de l'équipe BMC.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

