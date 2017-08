Au terme d'un sublime final en pavés, Van der Poel s'est offert À Travers Le Hageland

190 vues | 01:57

Ce samedi, Mathieu Van der Poel (Beobank-Corendon) a remporté À Travers Le Hageland, une spectaculaire course belge qui comprend chemins et secteurs pavés. À l'arraché, le Belge, petit-fils de Raymond Poulidor), a devancé de justesse le Néerlandais Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) et son grand rival de la saison de cyclo-cross, le Belge Wout Van Aert (Vérandas Willems–Crelan).

