Avec son sprint parfait, Démare a vite oublié ses déboires de la veille

Arnaud Démare (FDJ) a remporté mercredi à l'issue d'un sprint mené de main de maître la deuxième étape des Quatre Jours de Dunkerque, longue de 196,6 km avec départ et arrivée à Saint-Quentin (Aisne). Hors course pour la victoire finale après avoir perdu plus de sept minutes mardi, le double lauréat de l'épreuve (2013, 2014) a prouvé qu'il avait vite tourné la page. Revivez son sprint en vidéo.

