VIDEO - Longines Race of the Week - Kentucky Oaks : La remontée fantastique d'Abel Tasman

40 vues | 01:23

La course Longines de la semaine était la Longines Kentucky Oaks, 1800m de course de groupe 1 pour les pouliches de 3 ans. Après une épreuve exaltante, Abel Tasman a réalisé une remontée fantastique, partant de la dernière place pour finalement s'imposer sur la 143e Longines Kentucky Oaks. Le jockey Mike Smith remporte la course pour la seconde fois.

